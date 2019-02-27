玩到心痛哭了！館長大推《還願》精彩 一次買下200套

2019-02-27 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕國產遊戲《還願》日前除了爆出「彩蛋」遭中國網友抵制，目前也在Steam全面下架，進行一些維修，然而這些並不影響網友們對《還願》的支持，網紅「館長」陳之漢就表示，他已經買下200套遊戲要送給粉絲，要用行動力來支持這款國產遊戲。

館長近日跟上潮流試玩《還願》，過程中雖然表現相當鎮定，完全沒被恐怖的橋段嚇到，但玩到結局時卻再也忍不住，心痛地默默流下男兒淚。事後館長又另外開直播表示，為了要支持國產遊戲，他已經買下200套《還願》，要用抽獎的方式送給粉絲，希望大家能跟他一起來支持。

館長表示，自從《還願》劇情中「維尼」彩蛋爆發後，很多中國的酸民都揚言要讓赤燭公司倒掉，甚至還嗆說「任何得罪中國的人都沒好下場」，讓他真的看不下去，決定一次買200套來支持，讓「台灣人來挺台灣人」。

館長說，「不要讓別人用銷量來威脅、恐嚇我們台灣的遊戲公司」，現在是全球的市場，「我們身為台灣人，就應該要從自己做起、支持赤燭，讓他們繼續推出更多好遊戲，將台灣推向國際市場。」

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