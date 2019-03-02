柯P塑平民形象 高嘉瑜爆他曾要空姐「Leave me alone」

2019-03-02 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前出訪以色列，結束後在臉書上PO出一張在以國機場席地而坐，倚靠機場大廳的柱子替手機充電的照片，此張照片PO出後引發網路議論。對此，台北市議員高嘉瑜爆料，柯文哲之前為了營造平民的形象，搭飛機時空姐端水過來，卻被柯文哲說，「Leave me alone」（離我遠點）。

高嘉瑜1日在政論節目《少康戰情室》上表示，曾經有和柯文哲1次出訪美國的經驗，柯堅持不坐商務艙，要和大家一起坐經濟艙，這樣形象的營造，其實柯是非常辛苦的。高嘉瑜說，當時有空姐得知柯文哲是市長，特別端水來讓他喝，柯文哲卻脫口「Leave me alone」回絕好意。

高嘉瑜說，柯文哲拒絕空姐的時候，媒體都在拍，其實喝水也沒什麼，但柯文哲可能認為航空公司不用特別對他好，所以連一杯水都不願意喝。對於柯文哲在以色列機場席地而坐引發的爭議，高嘉瑜認為，可能柯也不想在幕僚在他旁邊，就是要營造出他和一般市民是一樣的形象。

以高雄市長韓國瑜和柯文哲做對比，高嘉瑜指出，韓國瑜坐商務艙，生病可以休息，還能出國度假，可是柯文哲營造的形象不同，堅持坐經濟艙，24小時不停工作，假日還要一日雙城等活動。

高嘉瑜說，「你可以說柯文哲是故意刻意塑造」，這樣的形象，對於年輕人來講，從過去到現在都是買單的，但韓國瑜輕鬆展現出來的本性反而也適用，這兩人誰較受大家喜愛，「我覺得見仁見智。」

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