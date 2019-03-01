邱顯智看柯文哲猶太說：徹底轉型正義 是非才有界限

2019-03-01 13:46

〔記者彭琬馨／台北報導〕台北市長柯文哲上月底到以色列參訪，受訪時說出「對猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代600萬人遭屠殺的事情」，遭外界批評為失言。對此，時代力量黨主席邱顯智表示，德國轉型做得非常徹底，要告訴社會「當初是這些人做錯了」；邱顯智並說，坦然面對歷史、徹底進行轉型正義，是非對錯才會有界限。

時代力量今舉行黨主席交接媒體茶敘，由現任黨主席黃國昌交棒給新任黨主席邱顯智。

針對柯文哲的猶太說，邱顯智強調，威瑪共和本來是一個民主國家，搞到最後變成希特勒獨裁，死了這麼多人，他認為有影響力的政治人物應該要非常在意這件事情；德國經驗啟示，轉型正義非常重要，只有徹底去做這件事情，才能不要再同一個地方跌倒兩次，也能對過去受難的同胞有所交代。

邱顯智說，做錯事的人就應該坦然面對過去歷史，徹底進行轉型正義，這樣是非對錯才會有界線。做錯事情的人本來就是要負責，社會要給他一個評價就說「你是做不對的事情」。

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