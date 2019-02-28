柯P稱猶太人利用大屠殺宣傳 苗博雅：代換成228試試看

2019-02-28 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（27日）表示希特勒大屠殺是猶太人在國際上最大的宣傳，引起各界抨擊；社民黨北市議員苗博雅表示，若不能體會這句話哪裡不妥，或許把「228」代入原句就能明白，重點是個人或社會「怎麼看待別人受難受苦的經驗」。

柯文哲今（28日）為自己緩頰解釋，以色列之所以團結，是因為有過一段非常悲痛的歷史，加上以色列政府把這段歷史當成很重要的國際宣傳，促進全世界以色列人的團結合作。

苗博雅今天下午發臉書表示，許多人似乎沒意識到「尤太人對國際上最大的宣傳，是希特勒屠殺六百萬人」這句話哪裡不妥，「或許換成『某某人對台灣社會最大的宣傳，是他祖父是二二八受難者』就會明白了吧。」

苗認為，問題可以很簡單，就是個人怎麼看待別人受難受苦的經驗；問題也可以很困難，若社會上有群人對於集體受難的歷史沒有記憶，甚至還對他人的痛苦洋洋得意，如何可能和解共生？

苗博雅呼籲大家關注促轉會的動態，解決歷史傷痕造成的社會議題，共同尋找一條走向真相、正義、和解的道路。

她也引用《平凡的邪惡》一書的導讀內容，說明為何用字上刻意使用「尤」太人：瓦特‧麥都思（Walter Henry Medhurst）1837年編篡的中英辭典中採用犬部「猶」，因為他認為尤太人不是善類，而中國古代習慣以「犬」部稱呼週邊蠻族，如北方狄族。苗博雅說，「針對麥都思的觀點，本人與許多學者都刻意採用『尤太』一詞以示反對。」

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