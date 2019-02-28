柯P稱「猶太人用大屠殺宣傳」因此團結 學者批：膚淺

2019-02-28 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲27日從以色列返抵國門，對於參訪「大屠殺紀念館」的心得，柯表示是「猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代600萬人遭屠殺的事情」，今（28日）受訪時還補充，以色列因為這段悲痛歷史，才會這麼團結合作。對此，有研究以色列歷史的學者批評，柯文哲「相當膚淺」。

據《蘋果日報》報導，曾主編《當代以色列民主政治》的東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒表示，柯文哲對「大屠殺紀念館」的發言很膚淺，直言沒有人願意被屠殺換取團結，且以色列的團結有他的歷史脈絡，根本不只因為屠殺一事，也質疑柯文哲的幕僚行前準備不足。

施正鋒指出，猶太人之所以如此團結，是基於因過去曾戰敗導致在世界各地當奴隸，雖然有些猶太人選擇被同化，或不敢曝光的自己的身分，但最後還是發現，一定要有自己的國家等教訓，即便部分猶太人說著其他語言，但仍存在著相同的記憶，因此他們願意一起為了保家建國而努力。

台師大歷史系名譽教授吳文星也說，柯文哲的說法不太正確，直言以色列會這麼團結、如此有向心力，除和曾被希特勒大屠殺外，面對他國侵略最終建國成功也是主要原因之一。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/