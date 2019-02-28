柯文哲「大屠殺宣傳」說 猶太協會：用詞輕率加深二度傷害

2019-02-28 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲27日自以色列返抵國門時竟表示，「對猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代，屠殺六百萬人這件事情。」台北市可巴德猶太協會透過理事長方恩格（Ross Darrell Feingold）發表聲明時強調，「詞彙的輕率誤用會加深對於猶太受難者的再次傷害」。

今日恰逢「二二八和平紀念日」，根據該聲明，可巴德猶太協會表示他們與台灣人民齊心，為犧牲的民主鬥士及家屬們致哀，並強烈譴責所有假公義之名行殲滅少數族群之實的暴行。

聲明中表示，「就如同對於二二八事件應當莊嚴正視，我們不該使用『歡慶二二八假期』等對於受難者缺乏尊重的字眼來描述。在提及『納粹屠殺』時，我們也不該輕言戲之。」

聲明中最後強調，「任何歷史悲劇都不應該被拿來作為言論攻擊之武器，特別在今日，我們希望柯市長的發言或任何其他關於納粹屠殺猶太人之言論，都能避免被放大作為政治利益下的攻擊工具，並且應該被每一個人謹慎提及、慎重對待。」

根據《風傳媒》報導，身為猶太人的方恩格強調，並非「宣傳」，而是「提醒」世人記取教訓，讓這段慘痛的歷史「絕不忘記」（never forget）。他也表示，身為外籍人士的他對於收到「二二八紀念日快樂」這樣的「祝賀」感到無法理解，「二二八這天放假是紀念曾發生的歷史悲劇，應不會用『宣傳』來形容學習、理解、關注這段歷史的紀念活動」。

台北市政府晚間發布新聞稿表示，「大屠殺歷史能讓我們明白，人類的偏見行為會影響整個社會，比如尋找替罪羔羊，以簡單方案敷衍複雜問題；極端暴力和濫用權力的可能性；恐懼、同儕壓力、冷漠、貪婪、怨恨等在社會政治關係中所扮演的角色。」，也強調，「歷史的教訓是，保護人民安全和權利的社會和相關制度是何等脆弱，某些機構甚至會轉身針對我們中的特定群體。因此每個國民需要認識普世價值的重要性，堅守價值才能維護社會的公平正義。」，並期許台灣社會正視歷史記取教訓，讓悲劇「never again。」

方恩格發表聲明時強調，「詞彙的輕率誤用會加深對於猶太受難者的再次傷害」。（圖擷取自Ross Darrell Feingold臉書）

（圖擷取自台北市政府網站）

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