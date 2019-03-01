台灣國際蘭展看見府城400年故事 蔡總統：力推蘭花外交

2019-03-01 12:44

〔記者楊金城／台南報導〕在台南後壁蘭花生技園區舉辦的2019台灣國際蘭展今天開幕，總統蔡英文到場參觀，她強調，政府會給蘭花產業更大的支持，推展台灣蘭花外交。

台灣國際蘭展邁入第15屆，今年以「蘭境—閱讀台南」為主題，運用各品種蘭花佈置出台南400年的歷史風華，明天開園正式登場，開放遊客參觀，舉辦到3月11日，帶領國內、外遊客到台南欣賞蘭花盛宴。

今年蘭展有蘭境館、蘭花市集館等5大館場和戶外蘭花公園，其中主題景觀區蘭境館，館內使用大量蘭花造景，營造出大航海時代的「台江內海」、荷據明鄭時期的「熱蘭遮城」、清領時期的「傳統慶典」、日治時期的「糖業經濟」與現今時代的「蘭花實力」等5大景點，帶領遊客穿越時空，一睹台南古城故事。

擔任台灣國際蘭展會長的台南市長黃偉哲說，全世界6分之1蘭花來自台南，台南是蘭花之都，蘭花是台南產業代表之一，當之無愧，後壁台灣蘭展提供台南蘭花在世界國際舞台，展現台灣蘭花實力，未來蘭花外銷還有很多挑戰和努力空間，期望台南、台灣蘭花打開世界通路，也期待遊客感受蘭展帶來的幸福與感動。

總統蔡英文說，台灣蘭花外銷成績令人讚嘆，台灣蘭展吸引許多國際買家，蘭花外交展現台灣的美麗與榮耀，每次來看台灣蘭展都很期待也很精彩。她稱讚今年台灣蘭展用蘭花布置台南400年歷史文化與產業特色，很有巧思與意義。

蔡英文也強調說，後壁蘭花園區成立台灣蘭花品種商業服務中心，策略性協助台灣蘭花品種輸出、生產和外銷，台灣每一孕蘭花都是產官學心血結晶，政府要感謝付出的每一個人，也會繼續努力，給蘭花產業更大的支持，向世界傳遞台灣的美好，讓台灣蘭花外交更成功。

今年由台中蘭農賴德善培育的狐狸尾蘭獲得台灣蘭展全場總冠軍，蔡英文參觀時靠近聞花香，大讚好香，也說十八梗開出近千孕小花，每孕花都很漂亮，台灣蘭花產業真的很有競爭力，在世界獨領風騷。

農委會主委陳吉仲、中華民國外貿協會董事長黃志芳也說，台灣蘭花去年外銷金額達1.9億美元，又以東南亞外銷成長亮眼，未來蘭花新南向待開拓。

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