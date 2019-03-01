將安排「馬王二會」 王金平：希望他接受我邀請

2019-03-01 11:16

〔記者陳昀／台北報導〕有意角逐2020總統大選的前立法院長王金平3月7日將在台北國際會議中心正式宣布參選總統，今天參加活動後被問及是否會邀請高雄市長韓國瑜，王金平否認說，沒有邀請特定人士，但他透露，3月7日正式宣布參選後將安排「馬王二會」，「希望他接受我的邀請」。

王金平日前受訪指出，3月7日要在台北國際會議中心舉行宣布記者會，開放200個座位，也因為沒有在自己的故鄉宣布，將邀請3部遊覽車的高雄鄉親北上，也會有「具代表性」的人，但今天被問及會不會邀請韓國瑜，王金平回應：「沒有沒有，沒有邀請特定的人」，他指出，當天沒有找有份量的人，都是真正的鄉親，不是為了「有份量的人」宣布。

王金平表示，3月7日宣布後，將一一安排「拜會之旅」，包含前國民黨主席副總統連戰、吳伯雄、前副總統蕭萬長、前總統馬英九等人，向他們報告自己參選總統事宜。

被問到接下來會有「馬王二會」？王金平說，希望馬英九能接受他的邀請，安排見面機會。被問到大家是否私下有表達支持？王金平說，目前只有向連戰私下報告，送書的時候告訴他的。

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