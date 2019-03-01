出席同鄉會理事長交接 王金平：讓高雄出總統

2019-03-01

〔記者蔡清華／高雄報導〕前立法院長王金平昨天中午在高雄市參加一場餐會上，終於親口公開「選總統」意願，希望「讓高雄出一位總統！」

王金平昨天中午參加高雄縣市同鄉會理事長交接典禮，並舉辦他的個人簽書會，現場席開上百桌，王金平沿桌與賓客致意，「王總統」、「總統好」呼聲此起彼落，支持者爭相與其握手，立委黃昭順、前立委劉憲同、前議長莊啟旺與多位國民黨市議員均到場。

會中王金平證實三月七日要在台北公開宣布參選總統，當天地方會有三輛遊覽車北上，其中一輛是路竹在地鄉親，兩輛為黨代表。

參選總統的消息曝光後，王金平還特別提到，昨天他搭高鐵南下高雄，在車上兩個年輕人特別跑來和他合照。

為何投入這場大選？王金平說，他不是為了做總統才選總統，而是為了追求國家的安全、社會的和諧、兩岸和平穩定、經濟大發展，讓人民過幸福美滿的生活，這是他參選努力的目標。

被問到國民的初選辦法時，王金平表示，他不是反對初選有第二階段，但人家辛辛苦苦努力選出來，還有第二階段非常奇怪，也沒有道理，黨怎麼決定最後民眾都會看在眼裡。

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