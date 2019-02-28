七三制定案 王金平3月7日宣布參選

2019-02-28

韓國瑜是否出席受矚目

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨中常會昨天拍板，總統初選機制回歸七成民調、三成黨員投票決定的現行規定；巧合的是，有意參選的前立法院長王金平不但曾公開稱「七三制」很恰當，也確定三月七日宣布參選，王金平昨還說將邀請「有代表性」的高雄鄉親出席，但沒明說是不是高雄市長韓國瑜。

王金平辦公室已著手聯繫立委及各界代表出席王宣布參選總統記者會，王受訪時證實三月七日上午會在台北國際會議中心席開二十桌、二百個座位，「其他空間自由站」。

王金平還說，因為沒有在故鄉高雄宣布，將邀請三部遊覽車的鄉親北上與會，也會邀請「有代表性」的高雄鄉親出席。

對於初選遊戲規則定案，王金平表示，完全遵從黨中央的所有決定；被問到何種制度有利？他說，「做人不要做神仙」，不必想太多，趕快努力就對了。

挺王的黨政人士表示，朱立倫民調支持度雖高，但內部都認為王金平「鴨子划水」很可能循「韓國瑜模式」逆轉勝，且王在地方、黨員都有一定實力，無論何種初選制度，王都未必會輸，加上輔選韓國瑜，吳、朱、王三人中，王應能拿到較多「韓粉」回流的票數。

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