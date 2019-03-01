吳敦義稱初選不排除二階段徵召 王金平：好笑

2019-03-01 09:57

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選機制拍板，採3成黨員投票、7成民調，雖排除協調、全民調，但黨主席吳敦義也說，不排除第二階段或徵召；有意參選20202的前立法院長、國民黨立委王金平上午受訪表示，這是很奇怪的想法，「我們也覺得好笑」，被媒體頻問對高雄市長韓國瑜參戰2020的想法，王金平最後略有不悅地說：「你去請教他」。

王金平表示，這次國民黨不只兩、三人角逐初選，需要經過嚴密、完整的初選程序，產出的被提名人一定是付出很多、經過千錘百鍊，能說一定不當選嗎？如果忽然又一個未經考驗的人插進來，公平嗎？如果一時被不太正確的民調拱出來，這個人就一定會當選嗎？誰能保證？

被問及徵召制度是不是為了拱韓國瑜參選？王金平說，無從評論，只是就事論事。再被問到曾說「希望高雄出一位總統」那個人是不是韓國瑜？王金平表示，當然是希望高雄出一位總統，不然幹麼出來選，但現在是自己表態，當然認為自己能出線最好。最後又被問到「韓國瑜一直未否認參選2020」，王金平略有不悅地回說：「你去請教他」，就以活動開始為由轉身離開。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/