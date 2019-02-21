角逐大位 朱：從不擔心任何人參選

2019-02-21

〔記者林良昇／綜合報導〕決戰二○二○總統大選，蔡英文總統表態競選連任，前新北市長朱立倫在美受訪表示，不管哪一位候選人，都要明確讓民眾感受到能改善兩岸關係，重振台灣的經濟。「我從來不會擔心任何人參選」，民主政治就是選出最適合、最好的候選人，有競爭就是好事。

朱立倫美西時間十九日於史丹佛大學進行演講。朱受訪時表示，台灣的經濟發展及台灣的安全是兩個最重要的議題，不管是未來的哪一位候選人，都要明確讓民眾感受到能夠改善兩岸關係、能夠重振台灣的經濟。

對於國民黨內初選紛爭，朱立倫不願多談，僅強調與其每天爭權力，倒不如想一想怎麼樣為民眾做事情。他與美國前國家安全顧問、前國務院官員、重量級學者座談過程中，都已展現出具體的作法跟政策，也獲得認同，獲得美國的支持，同樣保持跟大陸和平穩定的關係。

朱立倫指出，國民黨一定要提出可以勝選的候選人，獲得民眾的支持，所有國民黨候選人都要加油，民眾最期待的是經濟能夠改善，兩岸關係能夠變好，大家生活能更好。

被問到若與蔡總統再次對決，朱立倫說，經過四年後，他不論在擔任新北市長或這段時間的研究與各方徵詢，會有更具體的政策，例如長照，他堅持必須是保險制而非稅收制，蔡總統就必須說明，經過三年多，她的稅收制到底是成功還是失敗？

朱立倫說，民眾的眼光是雪亮的，大家都希望台灣、希望中華民國更好，兩黨是良性競爭，民眾有更好選擇。媒體詢問是否擔心台北市長柯文哲參選？朱回應：「我從來不會擔心任何人參選」，民主政治就是選出最適合、最好的候選人，有競爭就是好事。

朱演講中也提及，對於美中貿易戰，台灣將堅持對和平的承諾。台灣確實理解自由貿易的重要性，以及有必要去解決任何違反自由市場的結構問題。「我將保持海峽兩岸的穩定，這是台灣全體共同關心的目標。」

朱說，台灣一直是負責任的國際利害關係者，將持續與華盛頓和北京雙邊合作，共同建立一個更負責而永續的經濟秩序。

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