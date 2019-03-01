戰況激烈 謝龍介將再邀韓國瑜助選

2019-03-01 10:15

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第2選區立委補選，藍綠戰況激烈，前行政院長賴清德全力輔選民進黨的郭國文，國民黨謝龍介今天表示，高雄市長韓國瑜3月9日將再度前來站台，最後衝刺。

謝龍介今天在善化市場路口開講，強調綠營的府、院、黨傾全力輔選，強攻這1席，讓戰局格外緊繃，韓國瑜也很關心台南選情，因此邀請他再度前來助選，讓韓流穿透民進黨的銅牆鐵壁；但鄉親才是最大的後盾，希望各界支持。

謝龍介說，台南需要改變、翻轉，他重申當選後，以8個月的時間，若在農漁產品的行銷上，繳不出好的成績，就放棄連任。

謝龍介提到，以往民進黨都「躺著選」，但因鄉親站出來力挺他，這次民進黨「躺著喘」，人民才是最後的裁判者，希望大家要用神聖1票決定自己的未來。

謝龍介指出，農漁產品的行銷很重要，相關單位卻不用腦筋，去年麻豆文旦就傾倒很多在曾文溪畔，令人心疼。

謝龍介表示，自己已經幫很多農漁產品接下不少訂單，全力為鄉親拚經濟，大家要唾棄政治口水，民生才是最重要的。

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