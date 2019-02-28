得罪了「方丈」想逃？韓市府誤植名 里長：原來我是法師阿彌陀佛

2019-02-28 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「只是堵藍」昨分享一張對比圖，內容為高雄前金區博孝里里長方文杰的祝賀小卡，以及里長通訊錄中的博孝里新任里長「方丈杰」，仔細一瞧發現，其中「文」字被誤植為「丈」。「只是堵藍」的貼文直言，「韓市府螺絲超鬆『得罪了方丈還想逃』」。今天稍早「方文杰」的臉書帳號也在該篇貼文下方回應，民政局已致歉，感謝粉專監督市府運作。

「只是堵藍」的貼文中表示，印錯難免但至少要在哪裡更正，不然沒誠意、乾脆別發，並指民政局回應會了解清楚，「還說畢竟不可能891位里長為一位重做通訊錄」，質疑市府是否搞不清楚狀況，「還不願負責認錯和提出解決方案？」並寫道「這就是韓市府的態度嗎？」

方文杰的臉書上似可見被人標記，貼出名字被誤植一事，方也在底下留言，「原來我是方丈法師，阿彌陀佛~~」方見有人調侃他「方丈里長要去剃光頭喔」，還打趣地回「我不想被拔毛」。另外，今天上午8時許，方在「只是堵藍」留言，稱早上民政局已致電道歉，「後續會立即改善處理」，他也感謝粉專全力監督市府運作。

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