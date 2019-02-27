轉型正義學德國？ 吳敦義質疑：蔡政府說法不實

2019-02-27 23:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今日下午會見德國國會友台小組主席Willsch等四位來訪的德國聯邦議員時告訴對方，台灣現行的不當黨產處理條例嚴苛，據民進黨稱是從德國學習來的，但國民黨考察團赴德國聽取的說明並非如此，究竟蔡英文政府所推動的轉型正義是真正從德國學習來的，還是偽造假的事實？如果民進黨偽造事實，令人深感失望。

在場作陪的東吳大學榮譽教授董保城認為，台灣一九八七年解嚴後，國民黨就已經自覺發動民主化程序，過程逐步和平，全面深化民主，絕非不當黨產處理條例的立法理由中所謂還存在「落實轉型正義」的因素。他強調，轉型正義的理由與原因在台灣並不存在，因為台灣早就轉型，正義也已在漸進中完成。

國民黨副主席曾永權則提到，台灣面對的是政黨輪替，與東德完全崩解的狀況不同，國民黨只是作為在野黨，並非像東德已經消失了，蔡政府所謂是向德國取經的說法是不對的。

根據國民黨發布的新聞稿指出，Willsch表示，以德國的執行經驗來看，當時處理東德財產是因東德已經是一個被人民抗議後解體的極權主義國家，Willsch並呼應，東德崩潰的情況和台灣已經有極致民主政黨的事實不可相比擬。

國民黨並轉述德國自由民主黨議員Solms表示，當時東德的政府在人民不滿後垮台，並於1990年時透過自由選舉，東德政黨決定要與西德合併，西德接收東德後為了統一司法制度，隨即停止東德法律，一併使用西德的法律，然而過程僅有一天。

國民黨還指出，生活在東德二十八年的基督教民主黨議員Koepenn補充說明，東西德統一後，僅於一日中就完成司法系統轉換，因此事實上根本沒有所謂的轉型正義期，且東德的情況嚴格講是政變，與台灣狀況不可相比。

董保城呼應Koeppen的說法表示，東德政權垮台後必須立即採用新法，因而沒有轉型正義期間，因此，德國的作法在台灣並不適用。

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