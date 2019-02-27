總統選舉提名 吳敦義：未排除徵召可能性

2019-02-27 19:55

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天下午受訪時被問及黨內有人主張兩階段提名時，強調「現在沒有所謂兩階段」，但他又提過去的「換柱」經驗，還說「如果為了求勝，也會有一些制度性的程序，讓獲勝的目標很自然的兌現」，引發外界聯想，傍晚他受訪時被問及是否未排除徵召的可能，他說「當然是這樣子」。

吳敦義表示，政黨當然是以致勝為最重要的目標，「假如在很特殊的情況下，真的要考慮到所謂第二階段，那也不能完全排除啊！但是我們不能說一開始就講要兩階段，也許百分之九十九不會發生，也許只有百分之一有機會說不定」，他還說，「獲勝是政黨的最重要目標，你要提最好、最強、最安全、最沒有風險、最能致勝的人嘛！這是自然的道理。」

不過，吳敦義在受訪一開始也說，「我們沒有打算要什麼兩階段、幾階段的，你一定要講兩階段，那不就是第二階段就是要排除了嗎？不可能啊！如果一階段就ok，就ok啦！總統提名本來就是應該一階段就解決了，2016年是因為特殊的狀況，才有兩階段。」媒體追問所以不會有徵召？他說，「我不能講這種事」。

此外，對於黨魁是否由總統候選人來兼任的問題，吳敦義說，「如果沒有成熟，我為什麼我要...」，他接著又說，「比如說如果總統候選人希望對黨的事務也有相當的掌握，必要時我可以請他當副主席，我就請假，候選人一方面有競選總部，一方面可以把國民黨機器有相當程度的運作。」 不過，他也強調，「這種東西都是非常的狀況，從未發生過」，「我是說如果他（總統候選人）真的決定要跟黨的機制建立更深的關係，我就只能這樣做，因為黨章沒有這種規定嘛！」

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