卓榮泰輔選郭國文 批謝龍介跨區參選「選民凍未條」

2019-02-27 19:49

〔記者楊金城／台南報導〕民進黨行動中常會今天移師台南麻豆舉行，為黨徵召的台南市第二選區立委補選候選人郭國文助選。黨主席卓榮泰下午4點多在麻豆市區陪郭國文掃街拜訪鄉親拉票，他說，以麻豆民主聖地，他對立委補選選情有信心，樂觀看待。

「你好，我是民進黨主席卓榮泰」、「你好，我是郭國文」，卓榮泰陪郭國文在麻豆街頭拜訪選民，叮嚀一定要去投票支持郭國文為大家服務，強調投票率是關鍵。

卓榮泰說，民進黨全黨總動員助選郭國文，以民進黨過去在台南深耕經營，這次立委補選應能得到好成績，並相信郭國文從地方到中方的歷練，是最有能力和膽識的候選人，未來他當選立委後，一定會把勞工和農漁民的政策訂定行動準則，做好立委任內萬全準備。

卓榮泰也向國民黨立委補選候選人謝龍介嗆說，乾脆點要選立委就立委，要選議員就議員，就任議員短短三個月就想著要離開，讓不少選民「凍未條」，謝龍介遠遠不如民進黨台北市何志偉、新竹市鄭宏輝，要競選立委就不要競選議員連任，才對選民有交代。

從民進黨脫黨參選的無黨籍候選人陳筱諭說，國民黨謝龍介聲稱保證幫忙賣100個貨櫃的文旦柚，要請代天府五府千歲見證，民進黨行動中常會移師麻豆代天府，也向五府千歲上疏文表明黨內初選公平公正；她指控，「新潮流」及國民黨推出的人選不深入基層了解民意，卻來代天府「消費神明」，對五王不敬，相信選民自有評斷。

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