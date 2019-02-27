刺激觀光暖冬計畫變業者寒冬？陳學聖要求改善

2019-02-27 14:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕交通部日前推出暖冬和擴大暖冬旅遊補助，獲得好評，不過國民黨立委陳學聖今天召開記者會替旅遊業者和亦業務量暴增而辛苦加倍的公務員請命，請民進黨政府與交通部觀光局盡速提出妥善解決方案，以免負責核銷的公務人員過勞、更要避免旅宿業者生存無以為繼。與會的交通部觀光局組長湯文琦表示，有些業者附上的單據不正確，6月底前會核銷完擴大暖冬遊的款項。

陳學聖指出，交通部觀光局於去年11月1日至12月31日推行「前進宜花東‧高屏暖冬遊」，今年又推動「擴大國旅暖冬遊方案」，可謂去年暖冬旅遊補助的加碼。到了今年1月份，申請補助的房次超過45萬房、超過105萬旅客使用住宿優惠；初估的觀光效益更超過37億元。

不過，陳學聖也發現，觀光局要求參與去年與今年暖冬旅遊補助方案的業者，必須先行墊付款項，之後再依觀光局的核銷要求向該局申請補助款，但至今業者申請125萬件請款，共17.6億，至今才核銷8萬2000件、1億1500萬。他原本邀請業者出面，不過大部分業者面對政府官方拖欠款費，卻因害怕秋後算帳而不敢投舉申訴、又要面對營運上的危機。

陳學聖也替基層公務員請命，他表示，觀光局說「人力不足」，導致案件量雖暴增達74萬多件，但可用於審查核銷的人員仍僅有既有編制數。民進黨政府當然知道補助盛況下必然會讓觀光局業務量暴增，卻絲毫不積極作為，沒有及時因應補足人力，讓負責或基層的公務人員倍增辛勞之際還背負罵名。請民進黨政府與交通部觀光局盡速提出妥善解決方案，以免負責核銷的公務人員過勞、更要避免旅宿業者生存無以為繼。

對此，與會的交通部觀光局組長湯文琦表示感謝，她也透露，有些業者附上的單據不正確，有些甚至丟來一疊單據，公部門真的沒有人力可以去幫民眾重新分類。不過，若是業者是在早期就送進來核銷，且審查資料正確，可以在一個半到兩個月拿到補助款。目前只能盡快在5月底前核銷完畢暖冬遊的款項，6月底前核銷完擴大暖冬遊的款項。

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