擴大暖冬遊吸遊客 花蓮湧萬筆補助申請

2019-02-16 11:08

［記者王峻祺／花蓮報導］交通部觀光局擴大暖冬遊1月份補助方案，刺激農曆年前國旅消費，負責審核撥款的花東縱谷國家風景區管理處，目前已接獲2萬5400多筆申請，補助款項約3400多萬元，預計下週可先將1萬多筆申請案核發完畢，減輕業者代墊款項壓力。

觀光局去年11、12月推動「前進宜花東．高屏暖冬遊」方案，創造逾48億元的觀光效益，平均住房率也成長近3成；今年1月延續「擴大國旅暖冬遊」，除挹注13億元經費，更擴及試用於全台22縣市，其中花蓮就有超過2萬筆補助申請。

但有旅宿業者反映代墊款項壓力大，希望能盡速核撥。花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，補助款項需由業者先行代墊，一個月平均約50萬元，在經營週轉金上有很大壓力，加上位於花蓮中南區的部分業者年紀較長，不擅操作電腦，無法當日上網登錄，往往需延遲1至3天，再請協會秘書或幹部代為登錄，時間緊迫。

縱管處秘書伍哲宏指出，縱管處負責審核花蓮區1月份補助申請案，預計3月底截止收件，目前已接獲2萬5400多筆申請，其中1萬4000多筆過年前即收到，總金額約3400多萬元，其中451萬多元通過審核並陸續撥款，基本上1月20日前的案件均審核完畢。

他強調，由於申請案眾多，加上為新增業務，因資料繁雜，另有部分業者遞交申請資料疏漏而退回補件的因素，才會導致審核時間相對較長，即日起已動員全處進行審核，希望下週就能將過年前的1萬多筆申請案審核完成。

花蓮縣政府觀光處表示，針對花蓮12處觀光遊憩區的遊客人數統計，去年11月、12月的遊客人數分別為71萬9000多人及88萬1500多人，其中12月份的遊客人數比前年多了8萬5000多人；今年1月份的遊客人數統計則有72萬6327人造訪花蓮，七星潭、東大門夜市均破10萬人，太魯閣國家公園則有33萬多人入園。

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