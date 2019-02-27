中市民進黨團發布「尋人啟事」 呼籲柯呈枋辭職參選

2019-02-27 14:25

〔記者張菁雅／台中報導〕彰化縣立委補選候選人柯呈枋擔任台中市政府參事，到任後隨即請假參選，台中市議會，民進黨團總召李天生今日高舉「尋人啟事」海報，要求市府說明柯呈枋是否正常上班，同時呼籲柯呈枋辭職參選，不要延誤市政業務推動。

李天生指出，柯呈枋於今年1月21日擔任台中市政府參事，到任後隨即多次請假，返回彰化投入選戰，雖然柯呈枋可以辦理休假或事假，但影響業務推動，對台中市民不公平，大家希望知道，柯呈枋到底有沒有正常上班？

李天生表示，柯呈枋有權利請假參選，不過明知要參選立委，卻還要先占據台中市政府高階文官職缺，如果當選，即可拍屁股走人，如果落選，還可返回繼續任職，坐領高薪，為避免影響市政業務動，建議柯呈枋還是毅然辭職，專心參選。

李天生強調，台中市長盧秀燕指稱財政拮据，緊縮各項福利，但明知柯呈枋將投入選舉，還聘任他出任參事，領取台中市民的納稅錢，這種做法不會獲得廣大市民認同，要求盧秀燕出面交待。

對此，台中市政府新聞局長吳皇昇表示，新市府器重柯呈枋的能力，12月25日即發文商調，爾後也尊重柯呈枋參選的決定，經查柯呈枋一切依規辦理請假，市府明白民進黨團的關切立場，期盼回歸市政，跟市府一起討論市民所需。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/