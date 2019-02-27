國民黨柯呈枋 被爆「假辭官」參選立委

2019-02-27

綠營斥「呷這碗看那碗」柯營︰不打口水戰

〔記者張聰秋、張菁雅／綜合報導〕彰化立委補選廝殺激烈，民進黨彰化縣黨部昨召開記者會踢爆，國民黨候選人柯呈枋「假辭官、真參選」，隱瞞在台中市政府擔任參事高官的真相，砲轟柯「呷這碗看那碗」，要柯講清楚。柯呈枋競選總部回應要打乾淨選戰、不打無的放矢的口水戰。

民進黨立委候選人黃振彥說，候選人言行受選民監督，帶職參選沒什麼不好，引人詬病的是言行不一，辭了分署長接參事，同樣是公職，有公職身分就應該開誠布公，沒說清楚就是欺騙。

自誇辭職參選 上月調任台中參事

民進黨彰化縣黨部主委邱建富說，柯呈枋一月十日接受國民黨徵召參加立委補選，在「給彰化優質選民一封信」文宣中提到辭官參選，自誇辭去勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長職務，但今年一月廿一日台中市政府人事命令，柯調任市府十二職等參事高官，薪水也高，讓人質疑柯參選身分；即使帶職參選，是留職停薪或是請假參選？政治人物誠信為首要，選民要用選票唾棄說謊參選人。黨部新聞稿抨擊柯呈枋投機的行為等於右手跟真愛結婚，左手跟小三告白，把彰化選民當小三，落選後仍可回台中當高官！

柯呈枋競選總部新聞稿回應指出，柯返鄉參與彰化立委補選，效法高雄市長韓國瑜精神，要打一場乾淨選舉，不無的放矢、不口出惡言、不抹黑對手，也希望對手展現君子之爭的風度，為台灣民主政治的發展留下典範。柯呈枋出任公職廿三年，無論在何處任職、職位為何，為鄉親服務、建設地方的初衷，始終如一。

對此爭議，台中市政府人事處表示，柯呈枋於今年一月廿一日到職，因憲法保障人民參政權，公務人員亦具有人民身分，若符合選罷法規定，當然可登記為立委補選候選人。

人事處指出，依「公務人員行政中立法」規定，柯呈枋應自三月五日公告候選人名單當天起，至三月十六日投票日止請事假或休假。至於公告候選人名單之前所請的假，柯也都依公務人員請假規則辦理。

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