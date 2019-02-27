柯呈枋任參事選立委 民進黨批盧秀燕介入彰化立委補選

2019-02-27 12:55

〔記者張菁雅／台中報導〕針對彰化縣立委補選候選人柯呈枋擔任台中市政府參事，民進黨台中市黨部執行長翁誌偉今日表示，台中市長盧秀燕拿著市民公帑介入彰化縣選舉，請盧市長先好好照顧台中市民，別為自身的政治利益而犧牲台中市民。

翁誌偉表示，國民黨在1月10日徵召柯呈枋參選，同月21日柯呈枋又轉任台中市政府參事，卻自稱果斷辭官參選，欲博取選民認同，另一方面卻又爭取台中市政府參事的安排，這心態為何？相對，盧秀燕明知柯呈枋將投入選舉，卻聘任他擔任參事、放任請假坐領高薪，是否有拿台中市公帑介入彰化縣選舉之嫌？

翁誌偉也說，盧市長上任後，不僅台中市民福利縮水，連競選政見都跳票，這難道不是虧空財政，掩護彰化輔選嗎？ 盧秀燕應向台中市民交代清楚為何要請柯呈枋擔任參事。

中市府：憲法保障人民參政權

對此，台中市政府新聞局長吳皇昇表示，新市府團隊是在上任當天，即去年12月25日向勞動部行文，商調時任勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長的柯呈枋到市府擔任參事，盼借重其於勞工事務方面的專長，提供市政建言參考。今年1月2日勞動部回函同意，1月3日市府發出派令並生效，而柯呈枋是在1月10日經國民黨公布為彰化縣立委補選民調勝出者，確定獲得提名。

吳皇昇也說，由於憲法保障人民參政權，公務人員只要符合選罷法規定，當然可以登記為公職候選人，柯呈枋行使公民權益，請假亦符合規定，市府尊重他為民服務、發聲的決心。

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