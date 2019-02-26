中市府改善公廁 盧秀燕要求注重男女、蹲坐配比

2019-02-26 14:17

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府今年爭取到環保署補助，將改善公廁設施。台中市長盧秀燕今日表示，公廁是市政最重要的門面項目，除做好基本的清潔衛生管理，新建廁所時務必要注意男女廁比例，以及蹲式與坐式馬桶配比，讓女性及長輩更方便使用。

環保局今日在市政會議提出「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」墊付案，盧秀燕在討論中提醒各局處，新建公廁時務必注意蹲式與坐式馬桶的比例。因為公園廁所大部分是長輩在使用，而長輩常有關節問題，所以要特別考慮他們的身體狀況，設計蹲式馬桶，「這是很小的事情，卻是政府的大事」。

盧秀燕表示，市府應該訂定公廁管理自治條例或規則，未來新建或改建公廁時，除了注意男女廁比例，不要讓女廁外大排長龍之外，還要注意蹲式與坐式馬桶都要有適當配比。

副市長楊瓊瓔也建議，新建公廁除了注意男女比、坐蹲比之外，也建議公廁外觀儘量以台中特色為設計指標，達到城市宣傳的效益。

建設局指出，市府已於2018年度進行台中市亮點公園廁所改善及設置親子廁所工程，針對文心森林公園、豐樂雕塑公園、秋紅谷公園、北屯兒童公園、台中公園、鰲峰山公園及后里環保公園等7處公園內17座廁所進行施工，增設廁間親子設施，並改善老舊設備，調整男女廁所比例為1：5，坐式廁間及蹲式廁間設置比例在2：3 以上，已於去年8月底完工開放使用。

另外，市府今年爭取到環保署「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」補助經費計3160萬元，規劃進行70座既有公廁管線與硬體設施修繕作業及新建13座公廁。環保局表示，未來將請公廁管理單位朝向市府性別平等委員會建議的男女廁間設置比例標準（1：3），並符合內政部規定設置坐蹲式廁間比例2：3，營造舒適友善如廁空間。

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