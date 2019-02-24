彰化立委補選 盧秀燕：柯呈枋是「很有料的包子」

2019-02-24 17:54

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣第一選區（鹿港、和美）立委補選戰況激烈，相較於民進黨由蔡英文總統出馬為黨籍參選人黃振彥站台相挺，國民黨由台中市長盧秀燕、立委蔣萬安陪同黨籍參選人柯呈枋掃街站台，盧秀燕並強調，不但新北市長侯友宜交代她為柯加油打氣，還計畫選前侯友宜、盧秀燕跟韓國瑜將再合體、造勢，一起助選，爭取勝利。

盧秀燕今天陪同柯呈枋在鹿港老街附近逐一向民眾、店家握手拜票，盧秀燕並指出，目前彰化國民黨只有一席立委，為了柯呈枋，她與韓國瑜、侯友宜計畫再來彰化合體造勢，今天雖然下雨，但更能顯現競選團隊的誠意，她並比喻說，柯呈枋「也是一顆包子」，而且是「很有料的包子」，大家一定要投給「這粒」（指柯呈枋），讓柯有機會為鄉親發聲、傳達民意。

國民黨立委蔣萬安則是參加柯呈枋秀水鄉後援會成立大會，他一出現就引起婆婆媽媽們的追逐爭搶合照，蔣萬安致詞表示，國民黨在立法院只有34席，非常需要像柯這樣優秀的人才進入立院，過去在基層公務員一步一腳印往上爬，最懂老百姓心聲；民進黨一例一休搞到勞資對立、年輕人找不到工作，中小企業無法賺錢，能源政策翻來覆去，年金改革對於社會貢獻最大的軍公教完全踩在腳下，用清算鬥爭方式，不是基層百姓想要的。

他說，老百姓的心聲就是想要過好日子，大家一起把柯送入立院為彰化鄉親拚經濟拚發展，絕對不像民進黨一天到晚只是要鬥爭、拚選舉、清算方式來對待其他政黨，且每逢選舉民進黨都打悲情，製造恐懼，去年彰化鄉親給予王惠美最大的支持當選縣長，她所留下來的這席立委，大家一定要把票灌給柯。

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