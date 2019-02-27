繼韓國瑜後出訪新加坡？侯友宜：協調聯繫中

2019-02-27 09:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕高雄市長韓國瑜出訪新加坡，行銷台灣農特產品，引發話題。今年1月，新北市長侯友宜與新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權會面，並獲邀參加星國旅展。被問到是否出訪新加坡？侯友宜表示，今年一定會到國外進行實質性的招商活動，至於前往哪個地區或國家，目前仍在協調聯繫。

談到國際交流，侯友宜今天在市政會議後受訪表示，不管是東南亞地區或其他各國，市府陸續與其他國家代表接觸，例如今天澳洲的代表來拜訪新北市府，前一段時間新加坡代表也來訪，相關的國際合作積極進行。

侯友宜強調，國際招商非常重要，但在招商之前，最重要的是促進在地產業、經濟蓬勃發展，市府先與在地廠商接觸，提供簡政便民措施，協助解決土地、人才及資金問題，讓內部經濟活絡，同時進行國際招商，裡外結合，才能帶動新北市的經濟發展。

媒體詢問，今年是否安排出訪計畫？侯友宜說，今年一定會到國外做實質性的招商活動，但在此之前，要把很多事情準備好、聯絡好，針對預期的經濟效益進行評估，市府才會出國招商。

至於前往哪個地區或國家，是否親自率團前往？侯友宜回應，目前協調聯繫中，最重要的是把實質效果帶回來，新北市有幾個大型產業專區，希望有國際廠商進駐投資，目前都在接洽，他歡迎「亞馬遜」等大型廠商到新北市投資。

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