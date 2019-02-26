「別扯敏感議題」興大貼文評「還願」風波挨批又急刪

2019-02-26 19:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國產恐怖遊戲「還願」爆紅，因為內容涉及「習近平小熊維尼」等字眼，遭到中國網友抵制並下架，引起國內譁然，甚至連BBC也關注；今日卻傳出中興大學計資中心臉書貼文指「這故事告訴我們，開發遊戲千萬不要牽扯到敏感議題，否則將會被手腕夠力的一方搞垮封殺遊戲」等，引發學生及網友撻伐，有網友痛批「要求人民扼殺言論自由的評論，會不會太誇張」，該文之後被秒刪，留言也遭刪，再度引發反諷「言論自由被消失」。

興大計資中心臉書今日上午被網友及學生發現出點一則「科技新知」，以國產遊戲「還願」被下架事件貼文，文中提及該遊戲今日暫時下架最新發展，還寫到「會引起爭議，最主要是遊戲內藏了一個彩蛋，眼尖網友發現到貼滿整面牆的符咒，上面竟用篆體印著「習近平小熊維尼」的文字，另外符咒四個角也使用「呢」、「嘛」、「叭」、「唭」取諧音表「你媽87」等；最後還加上結論，「這故事也告訴我們，開發遊戲千萬不要淺扯到敏感政治議題，否則將會被手腕夠力的一方搞垮封殺遊戲。」

貼文引起不少人反彈，直接在臉書貼文批評言論不妥，更有人在PTT版發文痛批，指「國立大學之名卻寫出這種要求人民扼殺言論自由的評論，會不會太誇張了」，也有網友譏「學店急著輸誠」。

之後計資中心急忙刪臉書貼文及留言，又引來反諷「言論自由被消失」。

興大計資中心緊急澄清指出，對於小編的貼文內容疏於把關，確有督導不周；小編在新知訊息中，加入了個人想法，後續又為了避免引起爭議而主動撤下相關頁面，是不妥當的判斷及作為，應當更周延回應較適宜，未來會加強把關。

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