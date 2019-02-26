維尼震怒？傳《還願》中國代理商破產還被中共「請喝茶」

傳出《還願》的中國代理商Indievent已申請破產，且中共也已組成工作小組前往上海，請投資方與相關人員「喝茶」。（圖取自赤燭遊戲 － Red Candle Games臉書專頁）

2019-02-26 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕台灣恐怖遊戲《還願》因遊戲中的符咒暗諷中國領導人習近平「習近平小熊維尼、你媽白癡」，引來中國網友抵制，遊戲的中國代理商Indievent於23日宣布與台灣遊戲製作團隊「赤燭遊戲」結束合作關係。但如今傳出Indievent已申請破產，中共也已組成工作小組前往上海，請投資方與相關人員「喝茶」。

今（26）日凌晨PTT八卦版有網友貼出中國網路論壇的截圖，有中國網友爆料Indievent因此事件血本無歸，目前已經申請破產，且投資方也被上門調查。而遊戲平台Steam的未來會如何則不得而知，但中國遊戲業確定因此遭受重擊；至於台灣方面，中國許多投資機構因為此事件都與台灣創業公司一刀兩斷，「全都看也不看直接廢」。

據《鏡傳媒》報導，一位時常來往兩岸的遊戲業者透露，業界傳聞中共官方於24日已派出工作小組前往上海，調查Indievent在這次事件的涉入程度，「恐怕會被請喝茶」。新創公司Indievent並非多大的發行商，「遇到這樣的事情，很可能就直接倒了。」

該業者強調，雖然台灣人對此風波感到大快人心，「但這樣的作法確實辜負了合作對象的信任」，即使赤燭一再表示此風波並非有心為之，是內部疏失所造成，也承諾會賠償損失，「但這次的傷害可不僅是商業上的」。

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