還原《還願》被封殺真相！中國網友：盜版玩家刻意炒作辱華

有中國網友翻牆到台灣遊戲論壇說明原委，表示其實「維尼防盜章」早就被發現了，但大部分人「覺得無所謂」，是想玩盜版卻被阻止的玩家刻意炒作。（圖取自赤燭遊戲 － Red Candle Games）

2019-02-26 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕台灣恐怖遊戲《還願》因遊戲中的符咒暗諷中國領導人習近平「習近平小熊維尼、你媽白癡」，引來中國網友抵制。但也有網友翻牆到台灣遊戲論壇說明原委，表示其實「維尼防盜章」早就被發現了，但大部分人「覺得無所謂」，是想玩盜版卻被阻止的玩家刻意炒作，該網友甚至表示：「赤燭確實沒有辱華，我支持到底！」

中國網友「天龙回风」昨（25）日於巴哈姆特討論區發文，表示中國因版權意識好轉，選擇steam的玩家越來越多，加上大家認為這個是「國產遊戲」，「中國玩家認為的國產指的是中華民國產，就是一個國家兩個政權，可能跟台灣的玩家想法有出入，此處我只做說明沒有惡意」、「中國玩家期待的是因為國內遊戲審核嚴格，還好有同屬中華文化圈的台灣可以做出這麼國風的游戲，感覺很羨慕沒有理由不支持一下」。

遊戲發售後幾天，出現很多玩家求盜版載點，但也有許多網友態度堅決勸說，讓一些盜版玩家很不高興，剛好「bilibili彈幕網」上的網友發現符咒問題，擔心遊戲會被查禁，大家也討論過，不過對符咒本身「大部分大陸玩家都是覺得無所謂的態度」。然而，此時有個人氣較高、對遊戲感興趣的道士表示要開直播，盜版玩家便藉機散步符咒截圖，「你不讓我玩遊戲大家都不要玩」。

由於追蹤該道士的粉絲數量高，符咒風波便就此爆發，許多bilibili彈幕網上的「UP主」（彈幕影片網站中的投稿人）紛紛表態下架遊戲，接著《還願》的代理商也跳出來發聲明要求赤燭賠償，「意圖在於先往自己身上潑髒水，只要能脫身就好」。

事件發酵之後，「還願」變成了敏感詞，但不管罵人的言論，卻刪除試圖說理講解事實真相的文章，接著各大門戶網站為了自保而拼命潑髒水，「確實赤燭只是調侃領導人，這個中國玩家不會覺得有什麼過分，但是當把你所有信息來源封殺完畢之後，他們就造謠你辱華，那這個性質就變了」

文章強調，台灣玩家看到的都不是真實的中國玩家態度，「不是說中國人不講理，好好說大家都懂，但是你拼得過為了自保而刪除封號的速度嗎」，「因為中國玩家跟台灣的朋友是不對稱的溝通，很容易讓別人覺得我們戾氣重玻璃心」，「其實大家都是一樣的，我也只是支持我喜歡的游戲，就是拆了我們百度貼吧的家，我搭個梯子也要過來安家，赤燭確實沒有辱華，我支持到底！」

中國網友原文

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