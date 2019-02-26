《還願》玩到鼻酸...陳其邁：內心溫暖、了解台灣才做這遊戲

陳其邁表示，編劇與工程師的內心一定非常溫暖，對台灣社會也有深刻的了解，才能製作出引起這這麼大共鳴的遊戲。（圖取自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書）

2019-02-26 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕為支持本土創作，行政院副院長陳其邁、立委鄭運鵬、基進黨陳柏惟、網紅「視網膜」、「星期天」昨（25）晚開直播玩《還願》，吸引6.7萬人按讚，超過4萬人同時觀看，累積超過124萬次觀看人數。而陳其邁今（26）日也於臉書發表心得。

陳其邁表示，這是個讓人相當感傷的故事，遊戲的英文名字Devotion，還有「奉獻」的意思。從遊戲中可以感受到，為了這個家庭，不只是男主角杜豐于，女主角鞏俐芳和杜美心，都用自己的方式在付出、奉獻。很可惜的，因為那個年代的刻板印象，最後讓3個人的奉獻，帶來的不是美滿，而是無可挽回的破碎，「我自己也是有小孩的人，對這個故事特別有感觸」。

陳其邁說，這個世界上最大的恐怖，永遠都是人心與人性，所以我們要好好堅定自己的心，才不會因為外在的壓迫或誘惑，失去了自己的方向。

此外，編劇與工程師的內心一定非常溫暖，對台灣社會也有深刻的了解，才能製作出引起這麼大的共鳴的遊戲。陳其邁表示，想起自己以前擔任立委曾協助過的民眾，要被醫院趕出去，但聽完他的故事，是因為家庭的不諒解，才會導致如此。

陳其邁認為，遊戲不只是遊戲，能讓我們能更關心生活，更關心他人，政府也要更加努力。本來是在玩遊戲，最後真的滿鼻酸的，「希望大家能一起支持台灣優秀的國產作品，讓世界看見台灣豐富的多元文化！」

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