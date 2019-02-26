接見科技新創公司 蔡總統：結合國家資源布局更大市場機會

2019-02-26 15:34

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「參展CES2019TTA科技新創團隊代表」，肯定新創團隊代表展現科技實力，為國家爭取榮譽，並盼未來透過國家資源，把大家的力量結合起來，布局更大的市場機會。

總統致詞時表示，「Taiwan Tech Arena」（TTA）新創團的新創公司，代表台灣走向國際舞台，讓世界看到台灣有多厲害，她一定要在總統府跟大家見面，也代表國家對團隊的感謝與重視。

總統指出，團隊代表所參加的「美國拉斯維加斯消費性電子展」，也就是所謂的CES，是全球規模最大的消費性電子展，被稱為科技業的風向球。

總統提到，今年初在科技部第二度帶著44家科技新創參與，並且在CES的新創產區內，成立了台灣國家館，打響「Taiwan Tech Arena」的品牌形象。

總統進一步指出，今年44家台灣科技新創團隊在科技展中，爭取到大約55億元新台幣的商機。在國際媒體的曝光上，也比去年大大進步。還有8家新創得到CES科技創新大獎，獲獎數是全球排名第二，僅次於法國。

總統說，「你們就是我們的國家隊」，每位代表就像是台灣的國手，展現科技實力，也為國家爭取榮譽。團隊代表不只帶回榮耀跟商機，更重要的是，大家的努力正為台灣的發展照亮未來的道路，她要再一次代表國家致上謝忱。

總統也表示，台灣的未來，不只在代工跟製造的雄厚實力，也需要進一步走創新經濟，而我們的科技實力，就是創新經濟的重要基礎。

總統也感謝科技部整合出一個國家隊。在這個科技整合運用的時代，我們不能單打獨鬥，而是要透過國家資源，把大家的力量結合起來，布局更大的市場機會。

由於此次機會，團隊代表也吸引了國際大廠的關注，後續會有一些國際訂單，以及共同研究開發的契機。她說，我們第一步走得漂亮，接下來還要繼續往前衝刺。

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