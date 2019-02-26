在強國人愛用網站發動心戰！林昶佐讓中國官媒大崩潰

2019-02-26 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委林昶佐25日在立院外交及國防委員會質詢國防部長嚴德發、政戰局長黃開森，林表示台灣對中國心戰成效有限，應從中國民眾常用的網站下手，此話引發中國官媒大崩潰。

林昶佐在質詢中指出，中國對台統戰、心戰等滲透工作受到全體國人關注，台灣必須鞏固自身的心戰能力，但政戰局出示的報告中，顯示台灣心戰系統的功能與效用都還有待加強，包括輿情研判、人才訓練「著墨都還滿少的」，因此請嚴德發回答「現在對中國有發動心戰以及輿論戰嗎？」

嚴德發請黃開森代為回答，黃表示，台灣對中國在光華網站以及「漢聲電台大陸網」均有「滿意度評估」，林昶佐則表示，上述2傳媒無法被百度、Google等搜尋引擎找出，建議可以從「天涯論壇」、「知乎」、「豆瓣網」等中國民眾經常使用的網站，將我國「調製」的心戰素材置入，這樣效果應該會比現在更好。

中國官媒《環球網》對此感到強烈不滿，立刻蒐集中國網友的反對意見作為回擊，認為即便台灣使用這樣的招數，依舊沒辦法對中國人民達到心戰目的；也有台灣網友認為，中國「牆內」網站有大量官方人員監視、管控，要如何成功進行心戰還得多加討論。

相關影音（34分12秒處）

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