籲韓國瑜調查市府團隊「14謊言」 苦苓臉書遭韓粉灌爆

2019-02-23 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕作家苦苓從19日開始，連續2日在臉書PO出高雄市長韓國瑜團隊上任後的「14個謊言」，建議韓國瑜應對此好好調查；不過在消息曝光後，他的臉書即遭到不滿的「韓粉」留言灌爆。

苦苓日前在臉書提出韓國瑜團隊14大謊言，指出韓國瑜提出的「1F賽車」、「賽馬」都被打臉；「名人紀念日」遭遺孀、親人反映根本沒告知；找大咖「城市代言人」卻被經紀人打臉，稱不知道此事；春節期間稱高雄最熱鬧，「全台灣的遊客都跑到高雄來了」，但其實高雄9天的遊客還及不上台南5天的遊客數......等等。

苦苓表示，市府上任短短不到幾個月，就出現這麼多公然說謊的事實，相信絕對不是韓國瑜的本意，他懷疑是韓國瑜的團隊中有人好大喜功、操之過急、瞞上欺下才會造成這種種的「誤會」。苦苓最後也引用諸葛亮出師表中的一句話「親賢臣，逺小人，此先漢所以興隆也」，建議韓國瑜，應該對此好好調查、檢討、反省。

不料苦苓的建議還沒被採納，臉書即遭到憤怒的韓粉灌爆，韓粉嗆聲「你這麼厲害就出來選阿」、「苦先生說的好像他在行政院就職一樣，所有的行政過程他都知，真厲害」、「依照您的格局，你該批評是台灣總統，一直找地方首長的麻煩是哪招」、「一個努力幫人民奔波創造商機的人，讓你們如此賤踏」。

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