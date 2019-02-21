要韓國瑜好好調查！苦苓：上任後團隊說謊「14次」

2019-02-21 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕作家苦苓從19日開始，連續2日在臉書PO出高雄市長韓國瑜團隊上任後的「14個謊言」，要求韓國瑜應對此好好調查，而此事也立刻引起網友熱議。

苦苓細數韓國瑜團隊的「謊言」包括：

一、說高雄市要舉辦F1賽車，結果F1主辦單位說，根本沒有人來聯絡。

二、被F1打臉後，就改稱小港機場無法降落滿載的747，但小港機場站長出面說明，該機場確實降落過滿載的747飛機；F1辦不成，就改說要辦V8，但主辦單位也說：從頭到尾沒有人來聯絡。

三和四、說高雄市要辦賽馬，還發佈新聞說香港馬會成員來訪，結果香港馬會說雙方根本沒有接觸，來訪的只是馬會的前任會員，卻被市政府的新聞單位故意誤導。

五、說要辦鄧麗君紀念日，但是家人完全沒有得到知會，根本不知道有這回事。

六、說要辦余光中紀念日，結果余光中的遺孀也說根本沒有人跟她連絡。

七、說義聯（義大世界）要來高雄投資四百億，其實義聯的工程早已進行好幾年了，根本不是新進的投資。

八、說四月份的城市代言人是鄧紫棋，結果對方經紀人說完全沒有接觸（後來任達華來了，韓市長才明白有經紀人的藝人是不能隨便免費擔任代言人的）。

九、說春節期間，全台灣的遊客都跑到高雄來了，高雄最熱鬧，事實上高雄春節九天的遊客，還沒有台南五天的遊客多。

十、說高雄燈會參加人數極多、盛況空前，事實上陳菊任內的幾次燈會，人數都比這一次多得多，只是媒體沒有報導而已。

十一、說郭台銘要來高雄投資800億，郭董立刻公開否認。

十二與十三、說要去馬來西亞訪問，結果馬國政府說完全沒有這回事，市政府就說是消息外洩、被中國打壓，所以訪問告吹，韓市長還怪公務員不該洩露機密，事實上他自己早已預告三月份要到星馬訪問，誰也沒有洩密，更沒有被打壓而取消的事。

十四、韓市長酒後說民進黨換了行政院長後就要求他重寫前瞻建設計劃的公文，結果高雄市府早已函覆，一切也都依照程序在進行，而韓國瑜也提不出任何公文證據。

苦苓表示，上任短短不到幾個月，就出現這麼多公然說謊的事實，相信絕對不是韓國瑜的本意；他懷疑，是韓國瑜的團隊中有人好大喜功、操之過急、瞞上欺下才會造成這種種的「誤會」。苦苓最後也引用諸葛亮出師中的一句話「親賢臣，逺小人，此先漢所以興隆也」，建議韓國瑜，應該對此好好調查、檢討、反省。

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