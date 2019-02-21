呂秋遠反串暗酸韓國瑜「選總裁」 網友笑翻籲防「韓粉」

2019-02-21 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選競爭激烈，高雄市長韓國瑜也被藍營基層列為可能人選，而律師呂秋遠日前則在臉書發文，以一個公司董事長為第一人稱，表示「外人看我，春風得意，許多股東挺我去競逐企業集團總裁。但我內心的苦，沒人知道。」許多網友一看秒懂呂是在暗酸高雄市長韓國瑜，笑說「呂董，您的十項主張，有十二項膨風，二十項唬人呀」。

呂秋遠表示，這名董事長人生目前面臨很大的困惑，每天都很難入睡，即使輪流到公司的營業部、市場部、行銷部夜宿也睡不好。原因如下：「半年多前，我還是一家果菜行的老闆，日子雖過得不怎麼樣，且每天都有不同的奧客欺負我，但是倒也自得其樂，突然隔壁水電行的老闆因為也想開果菜行，硬跟政府檢舉消防設備不合格，用公權力把我趕走。之後，我就開始了失業的生活」。

呂秋遠說，「直到以前的水果中盤商來找我，市場派需要一個局外人來當人頭董事長，福利薪水都不錯，想說這輩子也沒當過董事長，試試看也好，選上了，我當然就是董事長，選不上，也沒什麼損失」。

文中提到，「公司派」的人已經掌權20年，經營績效好不好倒也很難說。但是不知道為什麼，可能是人心思變，股東們對於現在的公司經營高層就是不太滿意。「但是問題來了，我不知道這家公司是做什麼的。隨著股東大會逼近，我逼迫自己去記得企業總部、工廠、等等的住址，雖然總是記錯。如公司員工究竟有多少人、去年營業額多少等等的數據，雖然有些差距（例如三千人記成五千人）」。

呂秋遠的文章裡描寫：「有些股東質疑我，究竟我的公司治理政策在哪？拜託，我都不知道公司定位，怎麼能提出什麼政策？我的第一個方式，就是首先批評公司又老又窮，因為罵人最簡單，果然立即引起了很多人的迴響。我的腦袋裡又靈光一閃，想到了一句口號：『貨出去，錢進來，股東發大財。』這句話多抽象、多簡單、多好用？怎麼出去、怎麼進來、怎麼發財？不重要。讓股東支持，才是最重要的是願景。」

文中還說，在幾次股東私下聚會時，突然被問到時，「我慌了，於是就說，我要在營運總部的中庭裝設愛情烽火臺，讓員工可以做愛做的事、還要在工廠外面的空地挖掘石油來賣、把公司內的醫務部開放對外營業賺大錢、營運總部的廣場開放為賭場、賽馬場、讓公司成為愛情行銷公司等等。我知道很多人嘲笑我天馬行空，但這些事情本來就是隨口說說而已，認真就輸了，這年頭到底還有誰在講公司治理政策？」

呂秋遠最後說，這名董事長順利當選後，才發現原來董事長其實很難當，「連請假出國去玩都有人會罵。當上董事長，卻不知道要如何經營這家公司，而且我的任期還有這麼久，到底應該怎麼辦？幸福了，然後呢？被併購是最好的選擇嗎？」

許多「很認真看文章」的網友發現呂秋遠其實在暗酸韓國瑜，笑說「看尬霧煞煞，怎麼那麼像?後來才恍然大悟，原來是...幽默喔 !」、「這文章太妙了」、「高雄有這樣的市長真的好丟臉喔⋯」、「麗絲，很高深的寓意，我服你了，小心韓粉來襲...」、「嗚呼哀哉高雄人」、「呂董，您的十項主張，有十二項膨風，二十項唬人呀」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/