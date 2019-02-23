何時宣布選總統？ 吳敦義仍守口如瓶

2019-02-23 16:15

〔記者佟振國／南投報導〕國民黨主席吳敦義今天下午到南投縣草屯鎮雷藏寺參加祈福法會，不少信眾高呼「選總統」，但他對於何時宣布參選還是守口如瓶。至於國民黨總統候選人產生方式，吳敦義仍強調絕不會全民調，會有適當比例的黨員投票，因為是國民黨提名的總統候選人，身為黨員當然不能缺席，但廣大民眾的意見也應納入初選制度，按既定的規則辦理初選。

吳敦義今天下午2點返回故鄉南投，參加草屯鎮雷藏寺的新春祈福護摩大法會，蓮生活佛盧勝彥親自接待，吳敦義祈求佛法庇佑台灣風調雨順、中華民國國泰民安及台灣海峽兩岸和平穩定發展，致詞結束即快閃離開。面對媒體詢問何時宣布競選總統，吳敦義還是守口如瓶，不露口風；對於前行政院長張善政宣布以無黨籍身分參選總統，吳敦義則表示尊重其個人決定。

至於國民黨總統候選人的產生方式，吳敦義強調，按初選的程序與規則，絕不會用全民調，但也不會全部都由黨員決定，會有適當的比例黨員投票，然後也辦理民調，兩相比較後產生。

吳敦義說，因為是國民黨提名的總統候選人，身為黨員當然不能缺席，這是黨的規定，但廣大民眾意見也應納入初選的重要機制，過去多年來都有例可循，將按既定的規定辦理好總統初選。

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