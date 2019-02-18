吳敦義批民調初選民進黨一定灌最弱的 網友笑炸：一定投你

2019-02-18 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕日前國民黨主席吳敦義接受美媒《美國之音》專訪時指出，如果國民黨的總統候選人初選使用全民調的方式，「民進黨灌票給最好打、最弱的對象」，建議仿效美國兩黨「全黨員投票」的初選機制；對此番言論，PTT網友反而笑翻直呼「唯一支持吳敦義！」

吳敦義在接受專訪時指出，過去國民黨在2016年總統大選透過全民調初選推出的政黨候選人，就曾出現重大風險與缺點；當時民進黨人灌票給最好打、最弱的對手，而事後雖然國民黨透過臨時黨代表大會更換候選人，但因為陣前換將導致士氣大傷，最終大輸300多萬票落選。

雖然吳敦義力推美國兩黨的「全黨員投票」初選，但初選爭議也開始在國民黨內發酵；不過有鄉民在PTT分享相關新聞後表示，「民進黨要灌票給誰？應該就是灌給你了吧」，網友聞言笑翻，也紛紛表示「你也知道你自己的處境喔」、「你講這種話，怎聽起來怪怪的」、「懂得避嫌 ，吳主席真不錯」、「不用擔心，大家都會投給你的，2020靠你了」

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