吳敦義還未表態選總統 黨魁競選原班人馬已集結

2019-02-22 20:51

〔記者施曉光／台北報導〕雖然國民黨主席吳敦義尚未表態確定參選總統，但各地吳系人馬早已按耐不住，打算以前年競選黨主席選舉的規格，要幫吳敦義搶奪2020大選的入場券，當年吳陣營競選黨魁的原班人馬已經集結，就等吳敦義宣布參選。

吳敦義今晚出席「中華兩岸農業特產及經貿觀光協會」、「中華文創藝術經貿協會」兩會新春聯誼會，現場席開50多桌，來了10餘位前國代或立委、前國策顧問以及多位黃復興系統的退役將領，其中不少人是吳敦義競選黨魁時的輔選幹部，吳敦義致詞後，司儀帶領現場人士高喊「恭請吳主席參選總統」、「承擔重任」，但吳敦義低調未做回應。

在吳敦義競選黨主席時擔任新北市執行長的前國代石翊靖指出，今天現場來了這麼多人，就是要讓吳敦義知道他可以選總統了，他並指出，雖然主角還沒跟大家提，但大家已經在幫吳敦義運作，準備按照前年黨主席選舉的競選架構來打這場總統初選，成員都是當初的老班底，一切都已經準備好，就等吳敦義宣布，一般基層聲音也都普遍希望吳敦義能出馬，未來會先打陸軍戰，然後再配合空軍戰，而負責在全國幫忙串連者之一，就是擔任「二０一八全國縣市長輔選團」總執行長的前國代、黨務顧問蕭志洋，蕭也是「中華文創藝術經貿協會」理事長。

對於黨內爭議不休的初選方式，石翊靖說，一定要有黨員投票，比例3成或5成都可以，至於其他部分，他們都沒有意見，這麼重要的公職提名不能只由外部的一般民眾決定。

他強調，只有吳敦義才能打贏2020大選，挺吳陣營也不擔心吳敦義最後會不選，因為「國民黨沒有人了」，朱立倫、王金平絕對贏不了民進黨，朱立倫2016選舉輸了300多萬票，這次怎麼補都補不回來，至於民進黨則是對付不了共產黨，國民黨在吳敦義主政下，絕對可以和共產黨平起平坐。

吳敦義致詞時表示，自從蔡英文當選總統後，兩岸關係從此停滯，必須靠民間團體互動維繫，他希望兩岸可以保持和平穩定發展，不要發生衝突，傷害無辜。

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