雙北論壇聚焦民生 柯P：122件合作方案已完成87項

2019-02-23 12:27

〔記者俞肇福／新北報導〕雙北論壇今日於新北市瑞芳高工登場，新北市長侯友宜因昨晚腰傷缺席，改由新北市副市長陳純敬與台北市長柯文哲共同主持，就雙北生活圈等多項議題進行討論，會後並率同各局處首長至深澳騎乘鐵道自行車，一同欣賞山光海景。

雙北論壇結束後，副市長陳純敬表示，雙北市長層級會談已經行之有年，今年由於是侯市長新上任、柯市長連任後首次舉辦，因此具有特別的意義，也象徵兩市攜手合作的一個新里程碑。

柯文哲表示，首都生活圈很多業務本來就是要互相協調，尤其許多民生相關議題更是無法切割，像是1280交通月票與雙北共飲翡翠水庫水等議題，就是要雙北一同合作才能達成，雙北未來仍有許多合作議題要持續推動，盼透過雙北交流合作平台，讓很多事情可以繼續推進。

另外，他也邀請新北市可以到台北市參觀正在進行的燈節與陽明山花季等活動，進一步增進兩市觀光交流。

柯文哲指出，雙北兩市122件的合作方案中，已完成87項，其餘屬延續性案件仍持續推動中；其中市民最在意的交通議題，捷運三環三線路網的環狀線第一階段已進進入系統測試及營運準備階段，汐止民生線，則是獲交通部認同環評與綜合規劃報告併行審議，雙方將加速辦理。另外，萬大中和樹林線二期、環狀線北環段及南環段，相關單位也都積極推動中。

另外，針對雙北民生用水安全及便利，兩市合作推動共飲翡翠水、安全用水等，皆依照進度持續執行中；而涉及市民安全議題，如八仙塵暴事件中，兩市在大量傷病患支援救護及後送已有合作經驗，今年將更進一步要加強情資掌握及通報速度，讓傷患處置更迅速。

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