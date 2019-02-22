吳敦義出席南台灣社團聯合會新春茶會 提4個希望

2019-02-22 20:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕前副總統吳敦義今天（22日）提出「4個希望」，希望中央不要矮化或羞辱高雄、希望中央與地方都全力拚經濟、希望台灣社會充滿公益與和諧、希望兩岸和平穩定發展，他特別強調，第4個希望最重要。

吳敦義今天下午出席台灣上市櫃公司協會南區分會、南台灣社團聯合會，共同舉辦的新 春聯誼會，前監察委員林孟貴、立委黃昭順與陳宜民、高市議員陳玫娟也現身會場；主辦單位特別為吳敦義設計一款Q版人形立牌，讓吳敦義感覺很窩心，直說受寵若驚。

吳敦義除祝福與會業者生意興隆，也提出4個希望，第一是希望中央不要矮化、羞辱高雄，鄉親要團結一致；第二希望從中央到地方都能拚經濟，讓全體民眾都能賺錢；第三是希望台灣社會充滿公益與和諧，勞資合作、性別互相尊重；第四是兩岸一定要和平穩定發展，不要戰爭與對抗，並相互尊重。

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