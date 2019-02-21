蔡正元：國民黨主席習慣私心自用 提名一些「奇怪動物」

2019-02-21 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選隨著總統蔡英文日前宣布參選而拉開序幕，不過國民黨總統初選機制至今仍無獲得共識。對此，國民黨前立委蔡正元提出「救黨手冊」，嚴厲警告「如果國民黨下次再輸掉總統，就會被民進黨滅掉」；同時，他也痛批國民黨有個很壞的傳統：「黨主席習慣私心自用，提名一些奇怪動物」。

蔡正元今日在臉書發文，提出救黨行動四步驟：

第一，如果黨主席和中常委，胡搞初選規則硬要提名贏不了柯文哲的人，記得要趕緊圍攻黨中央。

第二，如果有立委、市議員硬要塞贏不了柯文哲的人當總統候選人，記得要把這些廢物拉下台。

第三，國民黨有個很壞的傳統，黨主席習慣私心自用提名一些奇怪動物當不分區立委，下次如果再犯，記得拒投政黨票給國民黨。

第四，國民黨政權敗在反核、反中和反軍公教的勢力，如果國民黨再提名一些反核、反中、反軍公教的人物選總統、副總統、立委，記得圍攻黨中央之外，還要用選票制裁這些人物。

而在蔡正元四步驟中，有部分內容疑似是將矛頭指向黨主席，有媒體推測蔡正元顯然對於現任主席吳敦義有不滿之處，這份「救黨手冊」無非也是對吳敦義發出提醒，要他避亂搞黨內初選規則。

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