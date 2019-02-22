藍提「兩岸和平協議」原則 他嗆先回答國人這3個問題！

2019-02-22 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨21日在官方臉書發表洽簽《兩岸和平協議》的原則，但遭大批網友一面倒砲轟，有人就怒批「沒救了，國民黨已不只是賣台，更是賣國！」對此，民進黨團書記長鄭運鵬提出3個問題，要國民黨先回答國人。

國民黨主席吳敦義日前表示，若國民黨重新執政，將與中國簽兩岸和平協議，言論引發外界質疑，總統蔡英文則強調，台灣社會不會接受傷害國家主權的任何協議，但國民黨不死心，21日又在官方臉書以5個Q&A發表洽簽《兩岸和平協議》的原則，但此文一出遭網友一面倒留言砲轟。

鄭運鵬則在臉書分享該則貼文，並表示是不是可以請國民黨先告訴國人：1.你所謂的和平協議，簽了要幹嘛？2.你所謂的和平協議，不簽會怎樣？3.簽了你所謂的和平協議，中國哪天不認帳，怎麼賠償？

鄭運鵬強調，「這3題，比照片中哪幾個講給敝民進黨聽的QA基本更重要吧！」他還笑稱「難得幫國民黨分享，說來來聽聽有助吳主席選總統喔」。

對於拋出未來執政後打算與中國洽簽「兩岸和平協議」而引發爭議，吳敦義今天透過黨發言人歐陽龍轉述，指他的說法完全符合國家法律，而且前總統李登輝主政時期也有類似主張。

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