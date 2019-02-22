兩岸和平協議惹議 吳敦義：完全符合國家法律

2019-02-22 12:26

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義最近拋出未來執政後打算與對岸洽簽「兩岸和平協議」，引來綠營質疑，行政院長蘇貞昌今天還援引二次世界大戰前英國首相張伯倫也與德國獨裁者希特勒簽和平協議，最後仍換來希特勒發動戰爭，國民黨發言人歐陽龍中午轉述吳敦義談話指出，自己的說法完全符合國家法律，而且前總統李登輝主政時期也有類似主張。

據歐陽龍轉述，吳敦義表示，他前幾天只是講如果國民黨2020年重返執政，會依據兩岸人民關係條例確保中華民國主權獨立完整，以及維護我們尊嚴的提前下，願意與中國大陸洽簽和平協議，「實際上在李登輝前總統時期，不僅有類似主張，且他還組織國統會，制定國統綱領，表明在國家統一前，如何如何...，這就是終極統一的理念。」

吳敦義還說，中國國民黨黨綱也將和平協議作為非常重要的黨綱內容，所以他講的都完全符合國家法律，「他們竟然講說中國國民黨要與中國共產黨簽和平協議，這是不合法的，哪能黨與黨簽和平協議？當然只有政府與其所委託的機構才行。」

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