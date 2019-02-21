拒再當「喜韓兒」！旗山水果商嗆韓國瑜「腦袋進水」

2019-02-21 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜進期內酒後直播，控訴台灣「鬼混20年」，又於媒體受訪時指台灣一直都在「吃老本」；去年大選支持韓國瑜的高雄旗山水果盤商自認上當了，「這根本不是我認識的韓國瑜」、「才不到2個月，講得完全不一樣」。

高雄旗山水果盤商吳冠毅在《三立新聞台》政論節目「新台灣加油」中指出，他和韓國瑜的交情是起因於2018年6月在媒體節目中替韓國瑜站台背書，事後韓相當客氣地和他道謝，他認為，韓國瑜過去擔任北農總經理時，把利潤全部分給員工的做法值得肯定，但事實上那時天災不少，農損相當嚴重，「隨便賣都好價」。

吳冠毅表示，韓國瑜選前揚言「全力拚經濟」、「照顧農民」，但上任後2個月就開始走樣，「你現在在幹什麼？一天到晚到底在想什麼？你居然說從嘉義以南，你要圍1個萬里長城，把它圍起來不跟北台灣來往，可以自給自足，還真的？你是腦袋有問題，你是進水了是不是？」

吳冠毅提到，高雄旗山水果的經濟產值1年1000億元，我們台灣的消費市場就佔了970億元，「有沒有外銷對我們根本就不重要」，當地人最在意的是產價聯合壟斷的問題，「這個問題你不去解決，你不講講話，跟你們農業局反映，你們說這是中央的問題」，不懂韓國瑜當市長究竟在幹什麼？

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政論節目「新台灣加油」

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