改善城鄉差距 內政部將放寬非直轄市員警報考警正班資格

2019-02-21 17:26

〔記者黃欣柏／台北報導〕目前在各縣（市）警局服務的警察人員，會比在直轄市服務者更難達到報考警正班的門檻。對此，內政部於今日部務會報通過「警察人員進修及深造教育實施辦法」第6條附表修正草案，擬放寬各縣（市）政府警局第6序列人員報考警正班的資格，修法後可望實質縮短這些人員取得升遷資格的時間。

內政部指出，目前警察陞遷第6序列人員，在直轄市包括市警局的股長、分局的偵查隊長、組長、主任、專員、刑事局副隊長、偵查正、偵查隊長、股長，在縣（市）政府警局則包括局員、秘書、副分局長、副大隊長、副隊長等。

內政部解釋，在台灣省政府功能業務及組織調整後，其實縣（市）政府警察局的業務繁雜性已不亞於直轄市，但受限於「地方制度法」與組織結構設計，造成前者的第6序列人員明顯比後者少且年齡偏高，服務年資也比較短，在報考警正班上也相對不利。

內政部表示，現行第6序列人員的報考條件，是要任正副主管職務3年以上或非主管職務5年以上，未來將針對縣（市）政府警察局的第6序列人員放寬，只要在各縣市警局擔任副分局長、副大隊長、副隊長、所長1年以上，或併計縣市警局同序列職務3年以上，又或現任縣市警局局員、秘書併計同序列職務3年以上，即可報考。

內政部指出，錄取警正班並取得結業證書後，即可取得分局長報考資格，本次修法可望縮小縣（市）與直轄市警局間的差距，相關草案將在完成法制作業程序後，於近期發布施行。

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