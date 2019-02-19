年改對警不公平？ 鄭文燦：應給予現職警察更多保障

2019-02-19 11:29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市長鄭文燦上午前往桃園警分局慰勉迅速偵破越南籍移工鬥毆傷亡案件的員警，並談及年金改革對警察人員不公平的問題，他說，年改的計算方式是用本俸，而警察本俸較低，退休金就會有落差，應給予現職警察更多的保障，如就醫優惠、增加警勤加給等，作為改善的重要起點。

桃園市17日凌晨發生越南籍移工鬥毆導致1死1傷案件，桃園警分局18小時內，逮捕7位涉案越南籍移工法辦，鄭文燦上午前往頒獎慰勉辦案員警，盛讚警方平日詳細掌握外籍移工的工作、生活、聚集點等資料，才能在短短時間內破案。

鄭文燦也談及年金改革問題，他強調，他不曾說過「年改失敗」，但年改的社會溝通不成功，因而造成誤會，或讓民眾被假資訊誤導。因年改的價值是要維護國家財政永續經營，讓國家付得起、退休領得到，這一代領得到、下一代也能領得到，所以政府應加強社會溝通與改革布局，才能達到保障每個退休人員都領得到退休金的目標。

外界質疑年金改革對警察人員不公平，鄭文燦說，年改的計算方式是用本俸，而警察的本俸比較低，就會出現落差。他建議應給予現職警察更多保障，例如行政院上個月宣布警察前往榮總或署立醫院就診，就能享有跟榮民相同的優惠，就是個很重要的起點。

鄭文燦還舉例，警勤加給約8000多元，從1995年到現在都不曾調整過，他正在思考該如何調整，讓警察人員得到更多保障，也期盼中央政府在改革過程能更細緻地考慮警察薪資結構特性，做出完整的討論與必要的調整。

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