王金平：和平協議須經國內同意 曾建議蔡總統提新名詞

2019-02-21 09:47

〔記者陳昀／台北報導〕稱因緣到就會宣布參選2020總統的前立法院長、國民黨立委王金平今天接受廣播專訪時表示，和平協議須經國內各界同意，絕對不是投降協議，並透露，自己曾建議蔡英文總統若不接受九二共識，就提出一個新名詞，才能與中國繼續對談。

王金平近來拋出新名詞，稱自己是「漢魂台魄」、「藍皮台骨」，他強調，中華文化博大，修身齊家治國平天下，他希望自己有中華文化的素養，但也要有台灣人的氣魄、骨氣，跟中共毫無關係，重點是要維護中華民國主權。

王金平主張，和平協議絕對不是投降協議，雖然目前沒有國共對戰，但兩岸也是備戰關係，不過必須在國內各界討論、產生共識才能簽，內容也必須獲得國內同意，但不必到民進黨主張的雙公投高門檻。

被問及和平協議是否為國與國協議？王金平說，該回答時就會回答，但建議民進黨政府提出新名詞取代九二共識，讓中國願意繼續談，這不代表他對九二共識的立場，他是為台灣講話，中國認為台灣不承認九二共識才不願意對談，這部分他也曾建議過蔡總統，而他自己目前對此沒有任何主張。

對於蔡總統表態爭取連任，王金平表示，距離選舉時間還長，民進黨總要有人代表參選。是否有自信戰勝蔡總統或黨內對手朱立倫？王金平表示，盡力而為、公平進爭，自己努力就好。

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