國民黨立委初選提名 確定不採「二分之一條款」

2019-02-20 17:31

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常委李昭平日前在中常會提案要求針對明年立委選舉訂定「二分之一條款」，限制黨籍公職若任期未滿二分之一，不得登記爭取提名，國民黨中常會今天（20日）聽取智庫報告及討論後，決定不予考慮，以保留的各選區立委提名的彈性。

此外，國民黨中常委曾文培等人今天提案要求總統、立委選舉，除非選區內沒有黨籍同志參選，才得與友黨或無黨籍人士協調共推人選，否則就應依照國民黨提名辦法產生候選人，排除由非國民黨人士代表國民黨參選，會中決定送交組發會研議。

媒體關切，是否國民黨未來不可能與表態參選總統的無黨籍前行政院長張善政進行協調？國民黨發言人歐陽龍說，國民黨在選舉時當然會尋求與黨友合作，但不可能支持無黨籍的人參選總統，他希望張善政能加入國民黨，一起打拚。

國民黨中常會今天聽取智庫針對李昭平提案要求明年大選訂定「二分之一條款」，以及現任黨籍區域立委選區優先辦理提名作業的分析結果，智庫認為若採行「二分之一條款」，可能難以產生最具實力的人選，在艱困選區會阻卻最有戰力的人選，經會中討論後李昭平同意撤案，至於優先辦理現任立委選區提名的部分，則交立委選舉中央提名協調策略小組研議。

歐陽龍進一步說，73席的區域立委選舉都是要經過黨內一定的研議與沙盤推演，而且各區域的民情、狀況都不相同，應該保留彈性，不能規定得太死，因此李昭平也同意撤案。

歐陽龍也說，國民黨17席現任區域立委選區會在4、5月間完成初選，至於其他56個立委選區，則會在5、6月後陸續進行初選。

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