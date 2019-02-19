國民黨總統初選制度 郝龍斌表態回歸原制

2019-02-19 12:41

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨2020總統初選遊戲規則引發各派角力，國民黨副主席郝龍斌今表態，指出國民黨現在就有3成黨員投票、7成民調，如果超過2分之1以上參選人同意可改為全民調的初選辦法，回歸原制度可以避免最多爭論，在賽前改規則並不妥當。

國民黨2020年總統初選規則喬不定，初選方式各方放話，「換柱」往事也不斷被重提，郝龍斌今接受廣播節目專訪，對於黨內的「親仇舊恨」，他認為，對任何政治人物來說，都沒有好事，對黨都是傷害，造成有內鬥的感覺，社會觀感不佳，應該有所節制，放寬心胸往前看，把過去的事情放下。

關於總統初選辦法爭議，郝龍斌指出，國民黨現在就有初選辦法，就是3成黨員投票、7成民調，如果超過2分之1以上參選人同意，可改為全民調，已經有原辦法在，在賽前改規則並不妥當，會造成陰謀論，對國民黨沒有好處。

郝龍斌認為，依現狀來看，如果真要進入總統初選，只有回歸原制度，就是3成黨員投票、7成民調或經半數以上參選人同意改為全民調可避免最多爭議，現在最重要的是決定期程，而非初選辦法，怎麼找出各地的立委候選人跟找出總統候選人一樣急迫。

郝龍斌也拋出黨內做滾動式民調的風向球，郝指出，國民黨現在最重要的是對所有的選將作戰力評估，這個戰力評估的具體方式是長時間的滾動式民調，甚至和對手做對比式民調，才能了解真正民意的依歸。

郝龍斌說，包括前總統馬英九、高雄市長韓國瑜等人、民進黨可能的對手甚至台北市長柯文哲，對可以納入對比，看誰勝算最大，如果真正有民意支持的人意願不高，國民黨三顧茅廬也要去請那個人出來參加初選，國民黨應該沒有框架，才能找出最強候選人。

郝龍斌指出，國民黨過去都一直在做滾動式民調，這次當然也要做，而滾動式民調準確性相當高，他選過2次台北市長，滾動式民調和選舉結果的誤差範圍是1%以內。

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