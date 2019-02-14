吳敦義：黨員若無參與總統初選機會 難以想像

2019-02-14 09:47

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統提名遊戲規則未定，已經宣布參選的前新北市長朱立倫及挺朱人士主張以全民調一決高下，但國民黨主席吳敦義今早接受廣播節目專訪時表示，如果要忠於黨、繳交黨費的黨員，竟連在提名總統候選人的過程中都沒有參與機會，這是難以想像的事，但黨員要參與到何種程度，恐怕未來黨內仍有一番討論。

此外，吳敦義事後接受媒體堵訪時，被問到是否全民調可能性微乎其微？他說，因為中常委昨天都已經發言，中常委、新北市議長蔣根煌都說，國民黨提名的總統候選人，竟然黨員都不能參與，這還算是黨嗎？「這很自然哪！」另名嘴趙少康建議參考美國初選機制，也很受到黨內重視，如果能多參照美國初選機制，這個看法很值得尊重。

他指出，昨天中常委有很多討論，「就是一定要有黨員參與，這是必然的事」，但究竟比重如何處理，還有討論空間。

在訪談時，主持人詢問國民黨是否已經為初選做好準備？吳敦義表示，「不能講準備好」，昨天中常會上有多位中常委覺得，如果在總統候選人的產生過程，要擺開所有黨員，那國民黨的總統被提名人就是受「非黨員」決定，這並不合情理與黨章基本規定。

對於未來是否仍會維持民調、黨員投票各占7成與3成的方式？吳敦義表示，要看中常會的最後決定，對於7成的民調比重，昨天在中常會中也有一些討論，也有人主張由全體黨員投票決定產生人選。

吳敦義表示，黨員最大，但一般來說超過幾十萬人一起開會，要怎麼開會？所以黨代表大會為黨的最高權力機構，全代會閉會期間則由中央委員會議或中常會做決定。

主持人追問他的個人喜好？吳敦義說，沒有一個要忠於黨，要繳黨費的黨員，對於總統候選人產生過程竟然沒有參與的機會，這是難以想像的事，但要參與到何種程度，恐怕黨內還有一番討論。

至於是否可能採取美式初選方式，吳敦義表示，名嘴趙少康的提議也受到黨內很高重視，畢竟美國是民主政治典範國家，尤其兩黨政治與台灣情況類似，因此黨內也有人討論。

面對黨內質疑時間太晚，吳敦義接受媒體堵訪時表示，以往幾次總統、立委選舉合併舉行，國民黨都是在4月公告，5月登記，4、5、6月完成整個歷程，最晚不會超過7月上旬提名，「既不會太晚，也不會太早，時間應該是適當的」，「因為你拉得很長，老實講，這個要花費很多選前的費用還有精神，太晚又會來不及準備。」

對於2020選舉勝算，吳敦義說，他持審慎樂觀，因為現在執政的蔡政府不能贏得人民支持，包括社會治安比以前差了很多，過去曾經有過兩週發生3起殺人分屍案，最近還又發生了一件，經濟情況也很不好。

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