第4次參加雲林吃飯擔 小英籲大家團結、互助

2019-02-19 17:30

［記者黃淑莉／雲林報導］總統蔡英文今天下午參加雲林縣褒忠馬鳴山鎮安宮五年千歲吃飯擔活動，蔡英文表示，今年她是第4次參加，吃飯擔活動所代表的是團結、互助及分享的台灣精神。

鎮安宮五年千歲吃飯擔活動每年元宵節登場，上午鎮安宮主祀12尊王爺分東、西兩線遶境五股14庄，下午陣頭齊聚在輪值的村莊展開重頭戲數萬人吃飯擔，今年吃飯擔由鎮安宮所在地馬鳴村輪值。

蔡英文總統下午2點20分左右抵達現場，原訂要與鎮安宮主委章金樹、雲林縣長張麗善等人一起挑飯擔，但因遶境陣頭還沒回到活動現場，加上總統另有行程，蔡總統與民眾握手、致詞後即先行離開，現場民眾爭相與總統握手。

蔡英文先祝福與會鄉親元宵節快樂，她表示，今年初二到北港朝天宮發紅包，受到許多鄉親的加油很溫暖，專程再到雲林與大家一起慶祝元宵及逗陣「吃飯」，這是她第4次參加五年千歲吃飯擔。

蔡英文指出，五年千歲吃飯擔是台灣元宵節三大重要活動之一，已經有百年歷史，是鄉親自動自發到場，一起分享吃飯，其中所代表是團結與分享，這也是台灣人互相幫忙、分享的精神，台灣今年會遇到許多國際情勢變化，更加需要團結在一起，相信以大家團結相互照顧的台灣精神，有信心一定可以在國際立足。

蔡總統說，看到大家很開心，感謝大家支持，祈求五年千歲保佑風調雨順、國泰民安，所有國人都順利、平安、健康。

往年吃飯擔集中在一大片農地場面壯觀，今年因清晨下了一陣雨，原定場地部分積水泥濘，改在路邊及停車場廣場就地，雖沒有往年壯觀，但一樣吸引數萬人參加。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/